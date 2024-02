Fremover kan bilister, der trykker lidt for hårdt på speederen, når de kører hen over Storebæltsbroen, regne med at få en venlig hilsen og et medfølgende girokort i deres e-boks, efter at de har krydset broen.

Sund og Bælt, som driver Storebæltsbroen, har nemlig opsat automatiske fartmålere tre steder på broen.

Fartkontrollen har været flere år undervejs og gælder på en 16 kilometer lange strækning fra Knudshoved ved Nyborg til Halsskov ved Korsør.