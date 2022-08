Undgå at haven går op i røg: Hedebølge giver forhøjet risiko for naturbrande

Der er høj risiko for tørke over hele Fyn, og i løbet af weekenden stiger også brandfaren på grund af den hedebølge, der ventes at ramme.



Det viser såvel brandfareindekset, som er udarbejdet af DMI, Kommunernes Landsforening, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber, samt nye tal fra DMI’s tørkeindeks.

Skalaen på tørkeindekset går fra 0-10, hvor 0 er ingen risiko for tørke, og 10 er høj risiko for tørke. Alle ti fynske kommuner har vurderingen 10,0 på skalaen, og dermed er der stor risiko for tørke over hele Fyn.

Den knastørre vegetation giver særligt fra weekenden og frem forhøjet risiko for brand, og derfor anmoder Beredskab Fyn fynboerne om at tænke sig godt om, hvis de skal bruge åben ild.



- I den kommende periode vil vi gerne have, at folk er ekstra forsigtige og overveje den aktivitet, de skal have med brug af åben ild.

- Det bliver enormt tørt på Fyn, og der skal ingenting til for at antænde vegetationen derude, siger Kenny Christensen, der er leder af forebyggende afdeling ved Beredskab Fyn.

Pas på med grillen

Når sommervarmen vender tilbage, rykker vi ud på terrassen og tænder grillen, når vi skal lave aftensmad. Beredskab Fyn har derfor en række forholdsregler, man meget gerne må have i baghovedet, hvad end man skal grille med gas, kul eller med engangsgrill i parken.

- Anbefalingen er at bruge et såkaldt befæstet areal, altså med en belægning af grus eller et flisebelagt areal med passende afstand til noget, der kan brænde. For eksempel græs, buske og lignende. Der er ikke en anbefalet afstand, men hvis gnister fra kul kan blæse ned på græsset, er du for tæt på, siger Kenny Christensen.

Særligt engangsgrillen er hver sommer årsag til flere brande.

- Man skal aldrig have en tændt engangsgrill på græsset, og man skal altid sikre sig, at den er slukket, når man går fra den. Hav eventuelt også vand i nærheden, hvis uheldet skal være ude, siger Kenny Christensen.

Lad ukrudtsbrænderen blive i skuret

Ukrudtsbrænderen er for mange et praktisk redskab til at fjerne ukrudt på havegangen eller mellem fliserne på terrassen.

Men en ukrudtsbrænder er i bund og grund en stor lighter, og den skal derfor anvendes både korrekt og forsigtigt.

- Ukrudtsbrænderen kan anvendes med største forsigtighed, men vi anbefaler, at man virkelig kraftigt overvejer, om man skal bruge den i den kommende tid, hvor det er så tørt.

- En hæk kan forsvinde på meget kort tid – og en brand i en hæk kan meget nemt sprede sig til huset, siger Kenny Christensen.

Intet afbrændingsforbud

Særligt i weekenden bliver det både meget varmt og meget tørt på Fyn, men det har ikke fået Beredskab Fyn til at lave et afbrændingsforbud.

- Det har vi ikke for nuværende, og vi ønsker heller ikke at lave det, da det er en stor begrænsning for folk. Vi henstiller i stedet til almindelig sund fornuft med en større grad af sikkerhed i den kommende periode, siger Kenny Christensen.

Afdelingslederen anbefaler alle at læse med på brandfare.dk, hvor man kan finde oplysninger om brandfare i naturen i Danmark.

- Der er er mange gode råd på brandfare.dk, som forhåbentlig kan være med til at give brandvæsnet en rolig periode uden alt for mange brande. Det bliver også varmt for os, siger Kenny Christensen.

Mange markbrande allerede

I længere perioder hen over sommeren har det været ganske tørt, og Beredskab Fyn har derfor allerede på nuværende tidspunkt været rykket ud til en række markbrande i forbindelse med høstarbejdet.

- Det er jo ikke i ond vilje, det er bare en risiko i forbindelse med høstarbejdet. Landmændene er gode til at hjælpe med at afgrænse.

Kenny Christensen roser landmændene for at være gode til at hjælpe med at afgrænse brandene, når uheldet er ude, men han håber, at de sammen kan være med til at forebygge flere brande. Han har derfor et særligt budskab til landmændene.

- Når høsten er i gang, og deres meget lille vindue er åbent for at kunne høste, skal de være særligt opmærksomme på afgrøder og maskineri på markerne. Hav altid vand i nærheden, hav strøm på telefonen, så man kan ringe 112, og hav altid en harve med ude, så man kan afgrænse en eventuel brand, så ikke alle afgrøder går tabt, lyder opfordringen fra Kenny Christensen.

- Vi får altid stor hjælp, når uheldet er ude. De har selvfølgelig kæmpe interesse i at hjælpe, og det sætter vi stor pris på, siger afdelingslederen.

