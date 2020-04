Undgå hotspots: Her er 20 steder, hvor du kan bruge naturen og holde afstand

Hvis du vil følge anbefalingerne om at holde afstand, så er det en god idé at holde dig væk fra seks såkaldte hotspots på Fyn.

Derfor gjorde Fyns Politi fredag fynboerne opmærksomme på seks steder, hvor mange mødes og er mange sammen.

Her er de seks hotspots Byens Ø, Odense

Munke Mose, Odense

Eventyrhaven, Odense

Skovsøen/Engen, Odense

Christiansminde, Svendborg

Krøyers Have, Svendborg Kilde: Fyns Politi Se mere

Indtil videre har fynboerne været gode til at holde afstand, men hvis du gerne vil holde afstand og samtidig nyde naturen, så kan du orientere dig i kortet nedenfor.

På Fyn findes mange skove og andre naturområder. Alene i Odense Kommune er der godt 20 skove. Også i de andre fynske kommuner findes flere skove og naturområder.

Alt i alt hører 3.607 hektar jord til Naturstyrelsen på Fyn. Det vil sige, at det er områder, som borgere kan færdes i. Der er altså god mulighed for at holde to meters afstand og undgå at samle sig i grupper på 10 personer, som myndighederne anbefaler.

Har du brug for mere inspiration? Så tjek udinaturen.dk for at finde vandre- og cykelruter. Siden er et samarbejde mellem en række kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og KL.