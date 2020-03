Undgå smitte på færgen: Rejs ikke til de sydfynske øer i påsken

Pia Vestergaard på Avernakø er normalt et gæstfrit menneske, men lige nu er hun havnet i et dilemma på grund af udbruddet af coronavirus.

- Jeg ser egentlig helst, at turisterne bliver væk fra Avernakø i påsken. Selv om jeg sagtens kan forstå, at man kan få lyst til at tage herover, siger Pia Vestergaard.

Hun har skrevet til TV 2/Fyn og stiller dette spørgsmål: Hvorfor hører vi ikke noget om, hvordan corona-situationen er ude på småøerne?

TV 2/Fyn har derfor kontaktet en række af de sydfynske øer for at høre, hvordan det står til.

Det gennemgående svar fra de øer, vi har talt med er: Vi har det godt, men vi er bekymret for, om vores færgefolk kan blive smittet med coronavirus.

Alt vel på Avernakø

Pia Vestergaard driver købmandsforretningen på Avernakø, og hun melder selv alt vel på øen. Men én ting er Pia Vestergaard og flere andre bange for.

- Jeg er bekymret for vores færgepersonale. Det er kun et lille hold personer, der sejler færgen, og hvis de bliver smittet, så er vi fortabt, siger Pia Vestergaard.

- Vi har besøg af nogle enkelte corona-flygtninge i øjeblikket. De er flyttet over i deres fritidshus, og det er selvfølgelig helt i orden. Men det store rykind af endagsturister kan vi godt undvære lige nu. Mange mennesker med færgen vil betyde smittefare for færgefolkene, siger Pia Vestergaard.

Samme melding kommer fra Lyø, hvor beboerforeningsformand Rasmus Andersen også er havnet i et dilemma.

- Jeg har selv ferielejligheder til udlejning, men jeg håber faktisk, at folk vil vente med at tage til Lyø. Så må vi tjene pengene på et andet tidspunkt. Sådan er omstændighederne jo lige nu for alle i Danmark, siger Rasmus Andersen.

Restriktioner på færger

Hvis der breder sig sygdom blandt de ansatte på de små ø-færger, vil det have store konsekvenser for færgedriften. Derfor forsøger færgeselskaberne at reducere risikoen så meget som muligt.

- Færgerne er øernes livsnerve, og vi har et stort ansvar for de ansattes sikkerhed. Derfor har vi indført en række ting, der skal beskytte færgepersonalet mod smitte, siger Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

For eksempel må færgen til Bjørnø kun medtage maksimalt ti passagerer, og de faste øboer har fortrinsret til færgen.

På flere andre færger er der indført lignende restriktioner. Færgen til Avernakø medtager maksimalt 40 passagerer mod normalt 90. Passagerer på færgen til Strynø skal blive i bilen under hele overfarten, færgens toilet må ikke benyttes, og billetter skal være købt på forhånd.

- Vi holder vejret og passer på hinanden, siger Mette Melgaard, beboerforeningsformand på Strynø.

- Vi er helt afhængige af færgen, især her på Strynø, hvor vi har mange yngre familier og erhvervsaktive beboere, der arbejder på fastlandet. Vi har social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, som skal afsted. Det vil være et problem, hvis der kommer mange endagsturister i påsken. Det vil ikke være så godt med trængsel på færgen, siger Mette Melgaard.

Borgmester: Undgå endagsture til øerne

Hos Sammenslutningen af Danske Småøer er man meget opmærksom på den særlige risiko, der ligger i smittefare blandt personalet på de små færgeruter.

- Vi håber, at de særlige restriktioner på færgerne vil kunne forhindre smitte. Hvorvidt vi helt skal lukke for besøg på øerne, er ikke helt så let at svare på, for situationen er meget forskellig på øerne, alt efter om de er små eller store eller plejer at have mange turister, siger sammenslutningens formand, Dorthe Winther.

Hans Stavnsager sætter sin lid til folks sunde fornuft, når det gælder påskeferien.

- Vi har konstateret en nedgang i antallet af passagerer på øfærgerne og i andre dele af den kollektive trafik de seneste par uger, så man kan håbe på, at folk også vil tænke sig godt om i påsken. Budskabet fra de statslige myndigheder er helt klart, at man skal begrænse rejser så meget som muligt. Min opfordring vil også være at undgå endagsture til de sydfynske øer lige nu, siger Hans Stavnsager.

Hos købmand Pia Vestergaard på Avernakø håber man det bedste.

- Vi glæder os til at få gæster igen, når det er overstået. Indtil videre passer vi på os selv, siger hun.

