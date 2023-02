Ung fynbo vinder lottomillioner - det skal de bruges på

Mange spiller hele livet uden at få del i den helt store lottogevinst.

Det gælder ikke for en ung fynsk kvinde, der må siges at kunne starte voksenlivet med en vis portion held i baggagen.

Hun har nemlig vundet 5,7 millioner kroner i Eurojackpot.

I en pressemeddelelse fra Danske Spil fortæller kvinden, at hun allerede har lagt sig fast på flere drømme, hun nu skal føre ud i livet.

- Jeg kommer fra en familie, hvor vi aldrig har haft rigtigt mange penge. Men pengene her, de giver en kæmpe hjælp til at kunne realisere de drømme, man går og har, siger kvinden, som Danske Spil ikke afslører identiteten på.

Hun indrømmer dog, at det hele er lidt svært at forstå.

- Det er meget, meget surrealistisk. Jeg tror stadig ikke, at det er gået op for mig. Det er så vildt, siger hun og fortæller, at hun faktisk blev nødt til at fortælle sin bedste veninde om gevinsten for at få hjælp til at fatte, at det hele ER sket i virkeligheden, og ikke bare i en drøm: Og at drømme nu kan blive virkelige.



Paris og lille hus

Den første drøm, der skal krydses af på listen er en tur til Paris med den indvigede veninde.

- Vi glæder os til at gå på cafeer, se nogle seværdigheder og til bare at have det godt, siger hun.

Kvinden har ifølge Danske Spil overvejet, om det så er Eurojackpot-gevinsten, der skal betale for hele turen – også for veninden, men det går nok ikke.

- Nej, min veninde er sådan en, der siger ’jeg betaler for mig selv’, meeen jeg tænker, at der nok kommer en eller anden ting nede i Paris, hvor jeg kan sige ’Den tager jeg!’, siger hun.

Når kvinden igen er hjemme fra sine udenlandseventyr, så skal hun på udkig efter et lille hus.

Tryghed til livet som selvstændig

Derudover så har de mange millioner gjort en mere grundlæggende drøm mulig at forfølge.

- De her penge åbner rigtigt mange muligheder for mig. Jeg er stadig under uddannelse, men jeg drømmer om at åbne min egen virksomhed, og det er i hvert fald en fed fremtidsmulighed for mig nu, siger hun og tilføjer:

-Det er noget, jeg har gået og tænkt over i mange år, men på den anden side, kan jeg godt lide trygheden i at vide, hvad der kommer ind på kontoen hver måned, og det ved man jo ikke som selvstændig, men nu er der lidt at give af. Det giver tryghed, siger hun.



Den højeste danske gevinst, der nogensinde er vundet lød på hele 759 millioner kroner. Kuponen blev købt i Meny i Blåvand i 2022.