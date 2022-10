Ung kvinde med dobbeltmandat: - Hvis mit mødefravær er et problem, får vi ikke flere kvinder i politik

Marlene Ambo-Rasmussen fra Venstre sidder i både Odense Byråd og Folketinget. Hun er samtidig den politiker i Odense Byråd, der har det største fravær.



Men hun mener, at hendes dobbeltmandat giver hende bedre muligheder for at lave meningsfuld politik end, hvis hun kun var repræsenteret i én folkevalgt forsamling. Derfor er hun igen folketingskandidat ved valget 1. november.

- Jeg synes, at det er en kæmpe fordel at være repræsenteret i både byråd og Folketing. I byrådet ælter vi den dej, som vi har slået op i Folketinget, og jeg kan arbejde med samme sager begge steder. Det er virkelig en fordel, som mange flere burde benytte sig af, siger Marlene Ambo-Rasmussen.

Hun blev valgt til Folketinget i juni 2019, og har siddet i Odense Byråd siden 2018.

60 timers arbejdsuge

Folketingsarbejdet er et fuldtidsjob, og ifølge Vive - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd - bruger en kommunalpolitiker i gennemsnit 20 timer om ugen på byrådsarbejdet.

- For de fleste politikere er deres kalender i forvejen ganske fyldte, og hvis man har to politiske hverv, man skal passe, kræver det selvfølgelig, at man kan få de to kalendere til at passe sammen. Det kan være, der er møder samme tid, og så har man en udfordring, siger Ulrik Kjær, der forsker i kommunalpolitik på Syddansk Universitet.

Han mener dog også, at dobbeltmandater kan være en fordel for både kandidaten og for de forskellige byråd.

- Der er jo hele tiden snak om, hvordan vi kan binde de beslutninger, der bliver truffet lokalt og nationalt, sammen, og der er der jo nogle politikere, der ser sig selv som dem, der netop kan være med til at tage den ”christianborgske” tankegang hjem til kommunerne - og omvendt bidrage på Christiansborg med tanker fra kommunerne, mener kommunalforskeren.

Rekord i fravær

En opgørelse over fravær til møderne i Odense Kommune viser, at Marlene Ambo-Rasmussen er den byrådspolitiker, der i år har størst fravær til byrådsmøderne.

Ud af 16 møder i år har hun meldt afbud til de fire. Dermed har hun en fraværsprocent på 25 procent.

Af fraværsstatistikken for Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvor hun også er medlem, fremgår det, at hun været fraværende til to udvalgsmøder ud af 15. Samtidig bliver delvist fravær registreret i referaterne fra udvalgsmøderne, og her fremgår det, at Marlene Ambo-Rasmussen i syv tilfælde ikke har deltaget i alle punkter på en af udvalgets dagsordner.

Dermed har hun kun været fuldt til stede ved 40 procent af udvalgsmøderne.

Fra 2018 til 2020 deltog Marlene Ambo-Rasmussen i alle byrådets møder. I 2021 toppede hun, sammen med et andet byrådsmedlem, fraværslisten med fem afbud, og i år har hun altså foreløbig rekord med fire afbud.

Samtidig har hun siden 2019 været blandt de politikere, der har højest fravær i kommunens politiske udvalg.

- Jeg startede med ikke at have noget fravær i byrådet, og jeg er endt med at have det, efter jeg er blevet alene. Der er bare nogle ting der gør, at når man har børn alene, bliver man nødt til at gå før til nogle møder, og så er det klart, der har også været nogle møder i folketingsregi, hvor jeg er gået før tid, siger Marlene Ambo-Rasmussen.

Kan skræmme unge og kvinder

Hun advarer dog mod at gøre hendes fravær til et problem.

- Vi har en diskussion om at for få unge kvinder og mænd med småbørn deltager i politik, og jeg vil nødigt have, at det, at jeg har højere fravær, skal afholde mig eller andre fra at stille sig til rådighed i politik, for vi har brug for unge kvindelige kandidater, siger hun.

Flere medier har i årenes løb lavet opgørelser, der viser, at politikere med dobbeltmandater ofte topper fraværslisterne i kommunerne. En opgørelse fra Ritzau fra 2017 viste, at flere af de 22 folketingsmedlemmer med dobbeltmandater toppede fraværslisterne til de politiske møder i kommunerne.

Modstander opstiller

På Fyn er Marlene Ambo-Rasmussen langt fra det eneste fynske byrådsmedlem, der gerne vil vælges til Folketinget.

Af de 83 folketingskandidater på Fyn, er 15 også valgt ind i et byråd. Alene i Odense Byråd forsøger seks af medlemmerne at blive valgt til Folketinget.