Ung og i karantæne: Corona ødelægger min døgnrytme

Klokken er ét om natten, og Nicklas Hein Eriksen sidder stadig og spiller Counterstrike med en af sine kammerater.

- Sådan har det været de seneste dage. Vi går i seng klokken to og står op klokken ti. Det er helt fucked, siger han.

Til daglig går han i gymnasiet, men nu er han ligesom de fleste andre unge fynboere isoleret derhjemme på grund af corona.

Computerspil og skærmtid er noget af det, de unge i serien 'Mit liv i karantæne' bruger mange timer på derhjemme for tiden.

Hverdagen er bestemt ikke, hvad den har været hos hverken William, Nicklas, Sofia eller Katrine, som fortsat dokumenterer deres liv i tredje afsnit af Bemærks mini-serie 'Mit liv i karantæne'.

Nødvendige stimulanser forsvinder

William Thulstrup er også godt presset over den nye corona-hverdag, men han prøver at holde modet oppe ved for eksempel at spille fodbold med en kammerat.

- Vi skød fra mål til mål, så vi stadig kunne holde afstand. Men jeg synes, det er svært at finde på alternativer til det, man plejede at lave før corona. Mit liv har forandret sig i en negativ retning, siger William.

Det er vigtigt at få rørt sig og at få udfyldt sine sociale behov i denne tid. Ellers mister man nemlig nogle vigtige stimulanser, som gør en glad, siger Adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen.

Og det er heller ikke nemt at blive stimuleret, som vi plejer, mener adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen.

- En karantæne som denne gør desværre, at nogle af de standard-stimulanser vi får i løbet af en dag, som er vigtige for os, de forsvinder, siger han.

Ifølge Pelle Guldborg Hansen betyder det utrolig meget for os at have fysisk kontakt med andre mennesker, og derfor er det godt, hvis man kan mødes med sine venner og holde afstand eller drikke en kop kaffe med en ven gennem computeren.

- Det er meget bedre end for eksempel at surfe rundt på sociale medier, hvilket godt kan have en negativ effekt på en i disse tider, siger han.

Håber skolerne åbner

William Thulstrup skal stadig lave sine lektier derhjemme, ligesom mange andre gymnasieelever, men det er slet ikke det samme, fortæller han.

- Det er ret demotiverende at sidde herhjemme og lave sine ting, så det bliver spændende at se, om skolerne er noget af det, de lukker op. Jeg savner lidt den gamle hverdag, siger William Thulstrup.

