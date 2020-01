Ungdomsuddannelser hjælper eleverne: Narkohunde tjekker for stoffer til fester

- Vi havde det sådan, 'hvad fanden foregår der på det her sted?', siger Sebastian Kirkgaard, formand for festudvalget på Svendborg Gymnasium.

I 2018 til en fest på skolen blev nogle elever drugged. Der var nogen, der havde puttet MDMA i deres drinks, og de endte på hospitalet på grund af det.

Læs også Unge mænd stoppet med stoffer i blodet

Skriv til os: Hvad gør din skole? Hvis du ved, hvad din skole gør, eller kender til andre skoler, der gør noget i forhold til at undgå stoffer på skolens grund, hører vi gerne fra dig. Du kan skrive til os på bemaerk@tv2fyn.dk

Stoffer blandt unge

Sidste år kunne Giftlinjen fortælle, at antallet af henvendelser om, at nogen har fået puttet noget i deres drink, er steget fra 95 til 190 de seneste tre år. Så eleverne på Svendborg Gymnasium står ikke alene.

Der var folk på gymnasiet til festen, der puttede piller skolekammeraters drikkevarer, er festudvalgets opfattelse. En helt ny virkelighed for medlemmerne i udvalget, som altid arrangerer festerne på det sydfynske gymnasium.

- Vi sad nogle stykker og brainstormede på, hvad vi skulle gøre ved det her problem. Der kommer jo ikke folk til festerne, hvis de tror, de bliver drugget, siger Sebastian Kirkgaard.

- En eller anden sagde for sjov, at vi skulle have en narkohund.

Flere skoler bruger narkohund

Netop narkohunde er ikke nyt for ungdomsuddannelserne at benytte sig af. En rundringning Bemærk har lavet til 12 ungdomsuddannelser konstaterer, at det er ofte anvendt.

Sct. Knuds Gymnasium i Odense og Svendborg Gymnasium har benyttet sig af hundepatruljer, det samme har Odense Tekniske Gymnasium, og Nyborg Gymnasium har også haft en hash-hund ude til festerne.

Derudover benytter skolerne sig af vagtfirmaer og test af eleverne, hvis det fornemmes, at de er påvirkede.

Narkohund virkede

Festudvalget på Svendborg Gymnasium undersøgte mulighederne og blev enige om, at det var en god idé at prøve af til næste fest, hvor en hund gik rundt blandt eleverne og søgte for stoffer. Skolen indvilligede i at betale for hunden.

Læs også Succes i Svendborg: Får de unge til at droppe stofferne

- Der var nogle, der slet ikke opdagede, at den var der, og nogen blev frustrerede og undrede sig over, at der var behov for en hund, siger Sebastian Kirkgaard:

- Men det virkede. Der har ikke været nogen episoder siden, og vi snakker om at prøve det igen. Nu har vi ligesom et værn mod de der stoffer.