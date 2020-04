To unge anholdt på Fyn: Sprøjtede 83-årig i ansigtet med peberspray

En mand i 80'erne blev sprøjtet i ansigtet med peberspray under et hjemmerøveri onsdag i Skælskør. Han mistede et Rolex-ur til en værdi af cirka 68.000 kroner.

I sagen foretog politiet på Fyn anholdelser, og torsdag har en dommer besluttet at varetægtsfængsle to unge, oplyser anklagemyndigheden.

De to nægter sig skyldige, fortæller senioranklager Rune Jensen efter grundlovsforhøret ved Retten i Næstved.

Ifølge politiets sigtelse havde de to sammen med en eller flere andre på forhånd planlagt at begå røveriet. Uret var sat til salg i Den Blå Avis.

Da de unge troppede op i Skælskør onsdag lidt over middag, tog de ifølge sigtelsen hårdt fat i den 83-årige, inden de sprøjtede ham med peberspray.

Efter forbrydelsen efterlyste politiet en grå Citroën, og sidst på dagen anholdt fynske betjente i alt fire unge i Nyborg. To blev løsladt inden torsdagens retsmøde, hvor de to andre altså blev fængslet.

Den ene, der er 17 år, skal være frihedsberøvet frem til 6. maj, mens den anden, der er 20, kan nøjes med at være fængslet frem til 15. april.

Senioranklager Rune Jensen ønsker ikke at besvare spørgsmål om årsagen til de forskellige frister, og om politiets materiale er stærkere mod den ene end mod den anden.

