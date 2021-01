Unge atleter kæmper om eftertragtet pris

Med tidligere navne som Viktor Axelsen, Søren Kragh Andersen og Alex Rasmussen på listen er der noget at se op til for de nominerede til Årets Fund 2021.

En hædersbevisning med stolte traditioner, som en komité bestående af repræsentanter fra Fynske Idrætsforbund, Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn, nu har fundet fire mulige værdige navne til.

Læs også Virtuel coronaløsning: Fynsk sportslørdag bliver til sportsuge

De fire nominerede er Marcus Birkemose (speedway), OB's U19-hold, Tobias Aagreen Hansen (cykling) og William Kryger Boe (badminton).

Løber vandt sidst

Ved seneste kåring for et år siden var det det fynske løbetalent Laura Valgreen Petersen, der løb med hæderen.

- Det er et stort skulderklap at få, og det gjorde mig meget glad, at den indsats og de resultater, jeg opnåede i 2019, var blevet set og anerkendt, ikke kun af folk i "løbe- og atletikverden", men også udover det, siger Laura Valgreen Petersen.

Laura Valgreen Petersen blev Årets Fund 2020

I 2018 var det volleyball-spilleren Clara Bernberg Windeleff, mens Årets Fund 2017 blev vandskiløberen 17-årige Tue Ernst Nielsen.

Virtuel prisoverrækkelse

Siden 2009 har der i januar været fynsk sportslørdag, hvor det fynske idrætsliv, dets sportshelte og de frivillige kræfter og foreninger hyldes.

Læs også Nåede du ikke med? TV 2/Fyn testede de sjoveste discipliner til Sportslørdag

2021 er ikke nogen undtagelse, men i coronaens skær kommer det til at foregå på en ny måde. Det skal nemlig foregå online og udvides til en hel uge med fynsk sport.

Den fynske sportsuge begynder mandag. Den 23. findes Årets Fund 2021.