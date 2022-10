Unge bør stemme på unge: - Latterlig opfordring, siger 26-årig spidskandidat

Unge vælgere skal stemme på unge folketingskandidater.

Det mener Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der opfordrer til at unge mennesker stemmer på unge folketingskandidater.

- Hvis man ikke har en ung stemme, kan man ikke være med i den diskussion, der er på Christiansborg, og det er problematisk, siger forkvinden for DUF, Christine Ravn Lund.

Opfordringen kommer, fordi fællesrådet mener, at de unge er bedst til at varetage de unges interesser, og at mandatfordelingen i Folketinget på nuværende tidspunkt er skæv.

Inden valget er kun 6 procent af Folketingets medlemmer under 30, mens godt 20 procent af befolkningen er under 30.

- Den fordeling af unge og gamle er ikke på et niveau, der giver mening, siger forkvinden, og opfordrer til, at man tjekker, om der er en ung kandidat, man kan stemme på.

En opfordring, der bakkes op af 23-årige Anna Astrid Høy Nielsen, som stiller op for Alternativet.

- Der er en klar overvægt af ældre kandidater, og det synes jeg i høj grad, vi skal have ændret, siger hun.

Farven er vigtigere end alderen

Spidskandidaten for Nye Borgerlige på Fyn, den 26-årige Mikkel Bjørn Sørensen, giver ikke meget for den opfordring.



- Jeg synes, det er en latterlig parole. Stem på folk, fordi de har noget at byde ind med, siger han.

Mikkel Bjørn Sørensen (NB) mener, at han har lige så meget at byde ind med som de politikere med flere år på bagen.

- Der er mange af de garvede politikere, som ikke har haft den store berøringsflade med den virkelige verden, siger den 26-årige kandidat.

Også Jonas Hulgaard Ammundsen fra SF mener, at de unge kan varetage landets interesser lige så godt, som de ældre kan.

- Det kan godt være, at vi ikke har været på arbejdsmarkedet lige så længe, eller har den samme lange uddannelse, men det er ikke ensbetydende med at vores forudsætninger er dårligere, siger han.



Jonas Hulgaard Ammundensen mener at det er vigtigt at alle befolkningsgrupper er repræsenteret ligeligt i Folketinget.

- Både ældre, handicappede og mænd og kvinder, og dermed også unge mennesker skal høres, siger han.



Han opfordrer derfor de fynske vælgere til at stemme ungt, når de skal i stemmeboksen og sætte deres kryds den 1. november.

Bliver 'ungebashet'

Ifølge Christine Ravn Lund, der er forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd kan både økonomi og netværk kan halte lidt bagefter hos de yngre kandidater.

Hun fortæller, at de unge kandidater oplever, at folk er efter dem på grund af deres alder, når de debatterer. Både online og i virkeligheden.

- De bliver simpelthen ungebashet, siger hun.

Det billede kan de unge politikere fra både Alternativet, Nye Borgerlige og Socialistisk Folkeparti genkende. De har nemlig alle oplevet, at deres alder fyldte mere end deres politiske indhold.

- Man kan godt mærke, at vælgerne, helt legitimt synes jeg, ønsker folk med erfaring fra den virkelige verden, siger spidskandidaten Mikkel Bjørn Sørensen fra Nye Borgerlige.

Hos Alternativet er oplevelsen den samme.

- Jeg bliver ikke taget seriøst på grund af min alder. Folk kommenterer på min manglende erhvervserfaring, siger Anna Astrid Høy Nielsen.

Forkvinden for DUF pointerer, at den danske ungdom ved rigtig meget om politik, men at selvtilliden halter bagefter.

- Vi skal dyrke den demokratiske selvtillid. Der skal partiforeningerne prikke de unge på skuldrene og hjælpe dem frem, siger hun.

Klimakrise

Anna Astrid Høy Nielsen (AL) håber også på, at de fynske vælgere vil stemme ungt. Men af en helt særlig grund.

- De gamle politikere er døde, når klimakrisen bliver rigtig slem. Det er os unge, der kommer til at stå overfor de problemer, siger hun.

Både Anna Astrid Høy Nielsen (AL) og Jonas Hulgaard Ammundsen (SF) har svært ved at vælge, om det er en farvet stemme eller en ung stemme, der er vigtigst.

- En ung, rød stemme er det vigtigste. Det kommer selvfølgelig meget an på, hvad vælgerne gerne vil... I sidste ende er en rød stemme det vigtigste, siger Jonas Hulgaard Ammundsen.

Modsat Jonas Hulgaard Ammundsen kan Anna Astrid Høy Nielsen ikke vælge mellem farve og alder.

- Begge dele er lige vigtigt. Den grønne omstilling tages generelt mere seriøst af de unge, så derfor hænger de også sammen, siger hun.







Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på? Tag kandidattesten, og se hvem du er mest enig med.