Unge deler skandaløst materiale som aldrig før, mener eksperter

Det svære ved Telegram er, ifølge Lars Bo Ansbjerg, at man ikke kan gå ind og lukke deres grupper. Det kan man derimod gøre gennem META, som er Facebook, Instagram og Messenger. De har en helt anden moderation, end Telegram har.

Helt oplagt mener han, at man derfor bør verificeres som bruger, når man opretter sig på diverse medier. På den måde burde man ikke anonymt kunne skrive eller dele indhold, der er direkte modbydeligt.

- De unge, der får delt sådanne billeder eller videoer, bliver påvirket meget. De bliver enormt kede af det og enormt frustrerede. De kan ikke tage til genmæle, fordi hvis de gør det, så får de en haglbyge af flere hadefulde kommentarer, siger Lars Bo Ansbjerg.

Sladdergrupper og sociale medier på dagsordenen

TV 2 Fyn har udover Kerteminde snakket med flere SSP-konsulenter i forskellige fynske kommuner, som kender til grupperne.

Hos SSP i Middelbart Kommune har de svært ved at danne sig et overblik over omfanget. De ved, at det eksisterer, men de er også sikre på, at der er et mørketal.

- De unge har en kultur for "snitching", altså at de ikke vil fortælle noget til de voksne, siger Bo Hansen, der er SSP-konsulent i Middelfart.

Den 22. februar skal flere SSP-konsulenter fra Fyn mødes på Langeland. Her er et af punkterne på deres dagsorden de såkaldte sladdergrupper og deling af billeder og videomateriale på de sociale medier.

Hos SSP i Kerteminde fortæller Lars Bo Ansbjerg, at de forsøger at få grupperne lukket med en politianmeldelse.