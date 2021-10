Unge føler sig ikke hørt af politikere - så Twana og Caroline har sagt ja til en opgave

Ambassadører skal få unges dagsorden på banen

Derfor har Bemærk lavet et hold ambassadører af unge fra rundt omkring på Fyn. De skal hjælpe med, at unge bliver hørt og sørge for, at kommunalvalget også bliver set fra deres hverdag og perspektiv.

Der er for eksempel stor forskel på, hvilke emner der er vigtige for unge og ældre. Blandt andet i forhold til klima.

Blandt de 1.919 fynske unge ligger klima og miljø på en klar førsteplads, mens det generelt er på en sjetteplads i Region Syddanmark ifølge en måling af Epinion for Constructive Institute.

Derfor håber ambassadørerne, at deres input kan gøre, at unges dagsorden også bliver repræsenteret under kommunalvalget.

- Vores fremtid som for eksempel klima og miljø er meget vigtig for os, fortæller 18-årige Farah Ahmad fra Odense.