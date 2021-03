Unge kvinder føler sig utrygge om aftenen: - Jeg frygter at blive rørt ved eller antastet

En mobiltelefon i hånden klar til at ringe en livline op og nøgler mellem knoerne, hvis selvforsvar er krævet.

På Fyn fortæller unge mennesker, at de kan genkende den frygt, som lige nu bliver beskrevet af mange på sociale medier.

- Jeg frygter at blive rørt ved eller antastet og blive gjort ubehagelig til mode, af en man ikke kender eller har givet lov.

Sådan siger Katy Mishvelia, som bor i Odense.

Siden den britiske kvinde Sarah Everard først forsvandt og senere blev fundet myrdet i en skov, har kvinder delt deres beretninger om at føle frygt, når de skal alene hjem om aftenen.

Tusindvis har delt sætningen ’text me when you get home’ (skriv til mig, når du er hjemme, red.), som et billede på den frygt, der er forbundet med at tage hjem fra byen.

Dårligt at tænke sådan

Også Karla Therese Jensen fra Fyn kan genkende utrygheden, selvom hun ville ønske, at det var anderledes.

- Hvis jeg går på en sti, og der går en mand lidt hurtigt bagved mig, får jeg med det samme fordomme om den person, fordi der sker så mange ting rundt om i verden, siger hun og uddyber:

- Jeg har det selv sådan, at det er virkelig dårligt af mig at tænke sådan, men igen, det er al frygten, der kommer frem.

Både Katy Mishvelia og Karla Therese Jensen fortæller, at de bruger deres molbiltelefoner til at finde tryghed.

Katy Mishvelia deler sin lokation via en app med sine venner, og Karla Therese Jensen med sin familie.

Desuden har hun den også tit klar til at ringe op til en udvalgt iblandt hendes kontakter. På den måde kan hun hurtigt få fat på nogen, hvis der skulle ske noget.

Begge unge kvinder håber, at denne bølge af opmærksomhed vil være med til at skubbe til noget. At den øgede fokus på problemet, gør, at folk vil gå længere for at få hinanden til at føle sig trygge.

Niels overrasket over omfanget

Fynske Niels Ture Holm Grønlund tager også sine forbehold i de sene nattetimer og undgår eksempelvis at lægge sin telefon i en eksponeret lomme, men der stopper sammenligningen så også med kvindernes situation.

Den unge mand tager stærkt afstand fra de oplevelser og følelser kvinder har, når de skal alene hjem.

- Det er chokerende. Som ung mand oplever jeg slet ikke at skulle tage samme forbehold, siger han.

Han mener ligesom de to unge kvinder, at det er godt, at der er fokus på problemet. Ligesom han peger på, at byrådet kunne gøre mere ved at give dunkle steder i eksempelvis Odense bedre belysning.