Unge på kollegier: - I skal ikke mødes på tværs af køkkenerne

Rundt omkring i Odense lever unge mennesker på kollegier, hvor de dagligt færdes blandt andre unge, der bor samme sted. Blandt andet i fælleskøkkener og opholdsstuer.

I en tid hvor myndighederne har beordret os alle hjem og sagt, at vi skal holde os fra andre mennesker så vidt muligt, kan det være en uoverskuelig melding at efterleve, når man deler køleskab, kopper og sofa. Men for de, der bor på et kollegium, er beskeden dem samme, som den er til resten af befolkningen.

Det er beboernes boliger. Man kan ikke sende dem hjem, for hvor skulle de tage hen? Henning Blume Islund, direktør i Kollegieboligselskabet i Odense.

- Man skal tænke selv, hvis man bor mange samlet på et kollegium. Jeg synes næsten, det giver sig selv, at man ikke skal mødes på tværs af køkkener på kollegiet, siger Henning Blume Islund, direktør i Kollegieboligselskabet i Odense.

I 2019 var der 43.136 unge mellem 20 og 29 år i Odense Kommune. Ud af dem bor 2.773 på et af kommunens kollegier, hvor nogle deler køkkener og fællesarealer.

Mange er taget et andet sted hen

På 4. Maj Kollegiet i Odense har man nøje fulgt udviklingen for coronavirus i samfundet de seneste dage, og de tager alle de forholdsregler, man skal tage.

De kommer dog ikke til at lukke kollegiet ned, fordi det er de unges daglige hjem.

- Det skal komme ovenfra, hvis vi skal lukke ned. Jeg vil sammenligne det med, at hvis vi skulle lukke ned, så skal man også isoleres, hvis man bor i et rækkehus, siger Jørgen Eliasen, forstander på 4. Maj Kollegiet og uddyber:

- Jeg kan ikke forestille mig det scenarie, at de alle kan tage hjem til forældrene.

Retningslinjerne her hænger på 4. Maj Kollegiet i Odense. Foto: Liv Sepstrup

Mange er dog ifølge Jørgen Eliasen allerede taget væk fra kollegiet for at være blandt færre mennesker, end det er tilfældet i dagligdagen normalt.

Det er deres hjem

Kollegieselskabet kommer dog ikke til at sende beboerne ud af kollegierne, selvom det udefra set kan virke som en god løsning. Særligt i betragtning af, at højskoler og efterskoler har sendt deres elever hjem, fordi mange mennesker sammen på små områder frarådes.

Det er de unges hjem, og de har formentligt ikke mange andre steder at tage hen.

- Det er beboernes boliger. Man kan ikke sende dem væk, for hvor skulle de tage hen?, siger Henning Blume Islund og fortsætter:

- Jeg synes, der er lidt forskel fra efterskoler og højskoler. På efterskoler har man fællesspisning med alle elever, og man er få personer på en gang. Der ligger ikke noget i myndighedernes udmelding, om at vi skal sende folk hjem.

Kollegierne kender i udgangspunktet ikke til det, når og hvis folk bliver smittet.

- Det er beboerne ikke forpligtet til at melde ind, men det er klart, at hvis en person fra en gang bliver smittet, så skal resten af gangen i karantæne, siger Henning Blume Islund.

Brug jeres sunde fornuft

Henning Blume Islund fra Kollegieselskabet har dog et budskab til de mange unge på byens kollegier. De skal gøre, hvad myndighederne siger, og de skal bruge deres sunde fornuft. Lige som alle andre.

- Hvis man opfører sig fornuftigt og lader være at mødes på tværs af køkkener, ikke holder fester, tænker sig om som et voksent menneske og tager tingene seriøst, så tror jeg sagtens, man kan bo et sted med delt køkken. Men hvis en person hoster, så skal vedkommende jo nok ikke ud i køkkenet, siger han.