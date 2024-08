Ordningen med de unge kontrolkøbere har været i gang i to år, men den seneste måneds kontrol har afsløret flere lovovertrædelser end tidligere, skriver DR.

Mediet skriver, at hvis de unge kontrolkøbere har held til at købe for eksempel en pakke cigaretter eller en flaske spiritus, vil det koste butikkerne en bøde på mindst 10.000 kroner.