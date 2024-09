Unge uden økonomisk sikkerhedsnet mangler især én ting

Der er mange bolde i luften, når de studerende starter på studie i disse uger. Som konsekvens heraf glemmer de ofte et økonomisk sikkerhedsnet.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Gjensidige og Sparekassen Kronjylland.



Over halvdelen af de adspurgte mellem 18 og 29 år svarer, at de enten ikke lægger et budget for deres økonomi eller lægger et, men har svært ved at følge det.

Manglen på økonomisk struktur betyder, at pengene ikke rækker til de ting, der er vigtigst - herunder forsikringer.



Fire ud af ti af de 18- til 29-årige har ikke en indboforsikring, mens hver anden svarer, at de ikke har en ulykkesforsikring.

- Det kan få store konsekvenser, hvis man bevidst eller ubevidst fravælger nødvendige forsikringer som indbo og ulykke. Selv mindre skader kan nemlig ende med at koste dyrt, siger skadedirektør i Gjensidige, Lene Rasmussen.