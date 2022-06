Uønskede larver får konsekvenser for genbrugsstationer: - Det er da noget forvirrende

En uønsket larve er i gang med at ødelægge buskene i flere fynske haver.



Mange af buskene er blevet så medtaget af de hundredvis af larver, der æder bladene af buksbom, at flere haveejere har været nødsaget til at fjerne buskene.

Det fik konsekvenser for genbrugsstationerne i Odense Kommune.

- I første omgang var vi nervøse for, at larverne kunne risikere at komme tilbage i borgernes haver via komposten, lyder det i et skriftligt svar fra Morten Glasius, der er funktionsleder for Kommunikation hos Odense Renovation.

Derfor ændrede Odense Renovation sorteringen af buksbom på genbrugsstationerne.

Smed buksbom i småt brændbart

Hen over weekenden blev borgere bedt om at smide buksbom i småt brændbart.



En af dem, der kørte sine døde buksbom på genbrugsstationen søndag den 29. maj, var Maria Bach fra Næsby.

- Vi tog på genbrugsstationen i Næsby, hvor vi mødte en medarbejder ved haveaffaldet. Han havde lige fået information ovenfra om, at de ikke længere måtte modtage buksbom i haveaffaldet, men at de skulle direkte i småt brandbart, så de ikke blev spredt, siger Maria Bach, der er sygeplejestuderende.

Men det er ikke længere proceduren på genbrugsstationerne, fortæller Morten Glasius.

- Vi har efterfølgende kontaktet eksperter på området, der fortæller, at der ikke er risiko for, at larverne overlever, efter de har været igennem komposteringsprocessen. Så vi har været for forsigtige.

Derfor kan borgerne igen aflevere buksbom som almindeligt haveaffald på genbrugsstationerne.

Ifølge Maria Bach, som fik andre oplysninger i søndags, er det en smule forvirrende.

- Det er da noget forvirrende. Jeg var ikke klar over, at det var blevet lavet om, så jeg ville da klart, hvis jeg havde flere buske, smide det i småt brændbart, hvis ikke jeg blev stoppet af medarbejderne deroppe, siger hun.

Odense Renovation beklager den ulejlighed, det har medført.

Haveejernes skræk

I Næsbyhoved-Broby har Iben Jensens have også haft ubudne gæster.

Hendes mange buksbom i haven er blevet så medtaget af hundredvis af buksbomhalvmøl.

TV 2 Fyn har fået beretninger om samme problemer i andre dele af Odense.

Her er de uønskede larver kommet forbi Odense SØ, Odense SV, Odense N, Odense M.