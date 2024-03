Usædvanligt mange heste ramt af sygdom

Den netop overståede vinter har afstedkommet de ideelle forhold for jordbakterier, hvilket gør, at usædvanligt mange heste er blevet ramt af hudeksem.

Det oplyser forsikringsselskabet Agria Dyreforsikring i en pressemeddelelse.

En kombination af nedbør, plusgrader og mudrede folde får jordbakterierne til at trives og skaber den helt rette cocktail for infektioner i hestenes hud.

Bakterierne kan skabe store sundhedsmæssige problemer for hestene, hvis ikke de behandles hurtigt og rigtigt.



- Hvis hesten får hudeksem, gælder det om at fjerne årsagerne. Overvej derfor, hvor mudrede dine folde er, og om du kan gøre noget ved det. Om hesten ofte bevæger sig på saltet underlag, uden at du vasker saltet af. Og om der bliver muget ud hos hesten mindst én gang om dagen, forklarer dyrlæge Jon Vedding Nielsen.

Han anbefaler desuden, at man sørger for at holde kodebøjningerne rene og tørre, at man skyller mudrede eller tilsaltede hesteben af samt vasker dem med desinficerende og svampedræbende sæbe.