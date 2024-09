Der er ingen grund til at tage til Vadehavet for at se naturfænomenet sort sol, når du kan opleve noget tilsvarende på Fyn.

Det er Jan Christiansen, der har optaget videoen af de mange fugle, der flyver i flok på aftenhimlen, på Nordøstfyn.

De mange fugle danser i enorme flokke både forår og efterår, særligt fra i midten af august og hele september.