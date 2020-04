Usikkerhed om genåbning: Sundhedsstyrelsen præciserer retningslinjer

Blandt flere af landets forældre har der været en del usikkerheder omkring retningslinjerne for genåbning af skoler og dagtilbud.

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i dagtilbud eller skole, kan man tage en snak med barnets læge Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har derfor udsendt en pressemeddelelse, hvor retningslinjerne bliver præciseret, og hvor vejledningerne for skolernes og dagtilbuddenes genåbning er blevet opdaterede.

- Når man genåbner dele af samfundet, så vil der også være en større risiko for smittespredning, og der vil formentlig også komme en stigning i smitten. For at imødegå dette, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet retningslinjer, som stiller nogle meget skærpede krav til skoler og dagtilbud, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Afhænger af en individuel vurdering

Forældre har blandt andet været usikre på, om børn må blive hjemme fra skole eller fra deres dagtibud, hvis de er ekstra udsatte, eller hvis folk tæt på dem er det.

I disse tilfælde anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man taler med sin læge, inden børnene vender tilbage til institutionen eller skolen. Det afhænger altså af den vurdering, lægen giver.

- Hvis man er utryg ved at sende sit barn i dagtilbud eller skole, kan man tage en snak med barnets læge (...). Det vil afhænge af en konkret individuel vurdering, som bør træffes i samarbejde med egen læge og lederen i dagtilbud eller skole, skriver Sundhedsstyrelsen.

I pressemeddelelsen beklager Sundhedsstyrelsen også den forvirring, som retningslinjerne i første omgang har skabt.

- Usikkerheden er blandt andet kommet af, at der har været forskellige udmeldinger fra forskellige myndigheder. Det er selvfølgelig forvirrende og uheldigt, skriver styrelsen.

Præciserede retningslinjer for gravide

Men det er ikke kun for skolerne og dagtilbudene, at Sundhedsstyrelsen har præciseret retningslinjerne. Tidligere har gravide nemlig været usikre på, om de skulle klare fødslen alene, hvis deres partnere udviste symptomer på coronavirus.

Derfor har Sundhedsstyrelsen præciseret retningslinjerne på området. Det fremgår nu tydeligt, at gravides partnere kan blive testet for coronavirus, hvis de har milde symptomer.

- Helt konkret betyder det, at lægen kan vurdere, at en person, der deler husstand med en gravid, kan testes, hvis personen har milde symptomer, der kunne være Covid-19, siger Camilla Rathcke, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

De opdaterede retningslinjer for gravide har også betydning for den gravide selv.

Blandt andet skal gravide, der er smittet, ikke længere bære maske under fødslen. Det skyldes, at personalet på sygehusene i forvejen er iført maske og andre værnemidler, hvis den gravide er smittet.

- De nyeste retningslinjer fra Statens Serum Institut beskriver, at det giver nok beskyttelse for alle parter, hvis enten personale eller personen med Covid-19 bærer værnemidler, siger Camilla Rathcke.

Sundhedsstyrelsen har præciseret retningslinjerne, for at de kan stemme overens med Statens Serum Instituts retningslinjer og styrelsens egne retningslinjer for sundhedsvæsnet.