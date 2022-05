Ustadigt Kristi Himmelfartsvejr

Hvis du er stået tidligt op denne Kristi Himmelfartsdag, så har du formentlig kunne nyde godt af et par solstrejf. Her er skydækket nemlig ikke så kraftigt, at solen ikke har kunnet bryde igennem.

Senere på dagen kommer der flere skyer, og man kan også risikere, at der er enkelte lette, lokale byger. Dog bliver det mest tørt denne helligdag.

Temperaturen fra morgenstunden ligger over ti grader, og i løbet af dagen vil den komme op omkring 14-15 grader. Enkelte steder kan man også være heldig, at termometret rammer 17 grader, hvis solen får fat.

Blæsende weekend

Til gengæld kan det føles køligere, fordi der blæser en frisk til hård vind fra vestlig retning, og særligt ved de vestvendte kyster kan den være generende.

Resten af Kristi Himmelfartsferien forsætter i samme stil som torsdagens vejr.

Fredag og lørdag er blæsten fortsat kraftig, men i løbet af søndagen aftager den. Fredag og søndag byder på en del byger, mens det formentlig holder nogenlunde tørt lørdag.