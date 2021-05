Ustadigt pinsevejr: Skyet dag med regn i vente

Lørdagens vejr byder overvejende på skyer, der også vil bringe byger med sig. Det fortæller Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

- Der venter en efterårsagtig dag på Fyn lørdag. Det er nemlig overvejende skyet og med byger, siger Andreas Nyholm.

Bedst chance for tørvejr fra morgenstunden

Lørdagen starter dog tørt ud, og der vil da også være chance for, at nogle får et lille kig til solen i morgentimerne.

Men op ad dagen vil skyerne altså overtage og bygerne vil vinde indtog.