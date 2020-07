Ustadigt sommervejr fortsætter: Nyt regnvejr hele dagen

Regn og byger har siden natten gik på hæld bevæget sig ind over landet, og i løbet af lørdagen skal et nyt regnvejr ind over os fra vest.

Det er udsigten for lørdag. Med andre ord: Regn og efterårslignende vejr.

Lørdagens regnvejr vil især ramme den sydlige halvdel af landet, og ifølge TV 2 Vejrets prognose ventes der at kunne falde mellem 10 og 15 millimeter.

Prognosen for Fyn er, at der frem mod klokken 23.00 lørdag aften kan ventes et sted mellem 9 og 13 millimeter nedbør.

Bevæger man sig væk fra Fyn skal man i den sydlige del af Jylland forvente, at der flere steder kan falde mellem 20 og 25 millimeter regn, inden lørdagen er omme.

Temperaturerne vil midt på eftermiddagen nå mellem 15 og 17 grader, mens en op til frisk sydvestenvind vil blæse ind over landet.

Det regnfulde vejr spås at fortsætte den næste uges tid, men ifølge TV 2 Vejret er der efter næste weekend en tendens i prognoserne til både varmere og mere stabilt sommervejr.

Der er således håb forude for de to største sommerferieuger - uge 29 og 30 -, hvor 40 procent af danskerne holder deres ferie.

