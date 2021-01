Utilfredse vindmølleejere vil have folketingspolitikere på banen

En gruppe frustrerede fynske vindmølleejere forsøger at komme i dialog med politikerne på Christiansborg, da de føler sig snydt for et større millionbeløb af myndighederne.

Læs også Utilfredse vindmølleejere føler sig snydt

I december fortalte TV 2 Fyn historien om vindmølleejerne, der mener, at de er blevet lovet et tillæg til at sikre øget indtjening på deres investeringer i vindmøllerne. Da de havde investeret pengene, blev tillægget fjernet af Energinet.

Torsdag eftermiddag præsenterede Peter Lørup, der er andelshaver i Nørregård Vindmøllelaug, og repræsentanter fra de andre vindmøllelaug, sagen for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg på et onlinemøde.

Her fik vindmølleejerne mulighed for at udtrykke deres frustration.

- Jeg synes, vi fik noget ud af det. Vi fik lov til at komme og fortælle vores historie for politikerne. Det er helt fantastisk, siger Peter Lørup til TV 2 Fyn.

På ministerens bord

Nu er det op til udvalget at afgøre, hvad der skal i sagen. Peter Lørup og de andre repræsentanter for de fynske vindmøllelaug håber, at sagen lander på ministerens bord.

- Det næste er, at den skal over til ministeren, som skal kommentere det. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, siger Peter Lørup.

I årevis har de fynske vindmølleejere kæmpet for at få de penge, som de mener, de er blevet snydt for.

Udmattelseskamp mellem ejere og myndigheder

Ifølge Peter Lørup er der tale om omkring 30 millioner kroner fordelt på omkring 70 mennesker.

Sagen har dog ikke kun haft økonomiske konsekvenser.

- Det er udmattende for vores familier og vores økonomi. Alle de ressourcer, vi har brugt på det her, siger Peter Lørup.

03:03 Se TV 2 Fyns tv-indslag fra december om sagen. Video: Flemming Ellegaard Luk video

Sådan er sagen forløbet

Der er ifølge vindmølleejerne tale om en udmattelseskamp mellem dem og myndighederne. I 2013 købte de 70 borgere en andel i en af fem vindmøller.

Energinet lovede investorerne, at de ville få 25 øre per kilowatt-time, der blev sendt ud i elnettet i et såkaldt pristillæg - ud over markedsprisen for strøm.

I 2016 blev tillægget fra Energinet dog trukket tilbage. I et brev fik andelshaverne at vide, at tillægget var en fejl, og at myndighederne havde tolket loven forkert.

Investorerne frygter at ende med store udgifter til møllerne, når de ikke længere får tillægget, som de mener skal dække reparationer.

Energistyrelsen beklager fejl

Energistyrelsen overtog sagen fra Energinet i 2018. Styrelsen skriver i et svar, at det er beklageligt, at man fik tilsagn om pristillægget, men at man ikke var berettiget til støtten, da møllerne ikke var fabriksnye.

Afgørelsen er blevet bekræftet både hos Energitilsynet og Energiklagenævnet.

Nu håber Peter Lørup, at folketingspolitikerne vil tage sagen op.

Tror du, I får noget ud af dagens møde?

- Det har jeg svært ved at vurdere, siger Peter Lørup.