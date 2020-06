Uventet corona-bivirkning: Unge har det bedre med de gamle

Hvad ville du sige til at bytte et par måneder på efterskolen ud med lockdown med dine forældre?

Hvis Jonas Egløkke Larsen på 16 år var blevet spurgt om det for et halvt år siden, havde han sagt pænt nej tak. Men nu er han faktisk glad for det. Det har nemlig givet ham noget andet.

- Jeg er blevet meget tættere med mine forældre, fortæller han og fortsætter:

- Vi er begyndt at snakke meget mere, lave mad sammen og gå ture - alt muligt, som vi ellers ikke gjorde på den måde.

Undersøgelse: Sammen - hver for sig 12.000 unge mellem 15 og 20 år har svaret på spørgsmål omkring, hvordan de har tacklet coronakrisen.

De er blandt andet blevet spurgt til forhold til forældre, venner og alkohol i nedlukningsperioden.

Statens Institut for Folkesundhed står bag undersøgelsen. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Overraskende resultater: Unges fede forhold til forældrene

Og Jonas Egløkke Larsen langt fra den eneste, der har oplevet den “bivirkning” af corona.

Statens Institut for Folkesundhed har spurgt omkring 12.000 unge mellem 15 og 20 år om, hvad coronalockdown og hjemmetid har betydet for relationen med de gamle.

Omkring en femtedel af de unge, altså 18 %, svarer, at de har fået et bedre forhold til deres forældre gennem de seneste måneders hjemmetid. Og hele syv ud af 10 unge angiver, at de har haft det godt eller rigtig godt med deres forældre i coronatiden.

Det var ellers ikke de resultater, som forskerne bag projektet havde regnet med, fortæller projektleder ved Statens Institut for Folkesundhed Veronica Pisinger.

- Vi havde en forestilling om, at det kunne være en stor udfordring at bruge mere tid med forældre, end man plejer. Både på grund af rollerne i familien, hvor forældre sætter dagsordenen, men samtidig fordi man som ung frigør sig og bliver mere selvstændig, fortæller hun.

På trods af flere diskussioner har Jonas Egløkke Larsen på 16 fået et tættere forhold til sine forældre under corona. Foto: Privat

Har lært hinanden bedre at kende

Men coronatid har gjort, at mange unge og forældre har haft mulighed for at lære hinanden bedre at kende, fortæller Veronica Pisinger.

- De unge oplever, at de er kommet tættere på forældrene, fordi de har brugt så meget tid sammen. Der har været plads til større forståelse af hverdagen og plads til dybere ting end, hvordan har din dag været, siger hun.

Og det er lige præcis derfor, Jonas Egløkke Larsen er blevet tættere med hans forældre Hanne og Michael.

- Det er blevet bedre, fordi man alle sammen bor under samme tag. Man begynder at snakke mere, fordi man i gåseøjne er tvunget til at bruge tid sammen med forældre.

Mere tid med forældrene: Krise eller ny kammerat?

Ifølge undersøgelsen er der dog også nogle, der har haft det stik modsat. Otte procent svarer nemlig, at de har fået det værre med deres forældre under krisen.

- Der er selvfølgelig nogle familier, som er mere udfordrede end andre, og hvor det kan være meget sværere at tilbringe meget tid med forældre, hvis der er psykiske lidelser eller misbrug, fortæller Veronica Pisinger og uddyber de unges problem:

- Så kan det være enormt anstrengende at være hjemme i lang tid uden et sted at laste af som for eksempel i skolen med vennerne.

Jonas Egløkke Larsens forældre Hanne Larsen og Michael Egløkke Larsen er, ligesom Jonas, glade for, at corona har gjort dem tættere. Foto: Privat

Flere konflikter på trods af tættere relation

Og hjemmene har da heller ikke kun været fyldt spilaftener og hyggestunder.

Næsten fire ud af 10 hjemmeboende unge nævner, at de har haft flere eller mange flere konflikter med forældrene i coronaperioden. Men ifølge projektleder Veronica Pisinger er det meget naturligt.

- Det har jo ikke nødvendigvis kun været gnidningsfrit. Når man tilbringer så meget tid sammen, så kan der jo komme flere hverdagskonflikter, som hvem har taget opvasken og så videre, siger hun.

Det genkender Jonas Egløkke Larsen. Men samtidig forklarer han, at det nødvendigvis er negativt - tværtimod.

- Måske er vi også kommet mere op og tottes. Men så kommer vi jo også tættere på hinanden, fordi så lærer man at sige undskylde og være mere tillidsfuld, end man var i forvejen.

