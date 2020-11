V-politiker kalder minister i samråd om flytning af kræftbehandling af børn

Den fynskvalgte folketingspolitiker Jane Heitmann (V) kalder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

Det sker efter TV 2 Fyns omtale af Sundhedsstyrelsens planer om at centralisere kræftbehandling af børn og unge i København.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er der allerede gjort plads på Rigshospitalet til at kunne overtage børnekræftbehandlingen.

I en mail skriver Jane Heitmann, at hun har indkaldt Magnus Heunicke i samråd og stillet følgende spørgsmål:

"Hvad kan ministeren oplyse om børnekræftbehandlingen i Danmark og hvilke overvejelser ligger til grund for den af Sundhedsstyrelsen påtænke centralisering af Børneonkologien på Rigshospitalet?".

Lose: Der er ikke fagligt belæg

Med en centralisering af al børnekræftbehandling på Rigshospitalet vil man ikke kun fjerne behandlingsmuligheden fra Odense Universitetshospital, men også fra universitetshospitalerne i Aalborg og Aarhus.

De tre hospitalers regioner har i et fælles brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtrykt skarp kritik af planerne.

Således siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, til TV 2 Fyn, at hun og formandskollegaerne ikke mener, at der er fagligt belæg for, at man får en bedre kræftbehandling til børn ved at samle det ét sted.

Samtidig sætter ledende overlæge på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, Marianne Skytte Jakobsen, spørgsmålstegn ved om en centralisering vil have en positiv effekt for behandlingen.

- Jeg kan ikke umiddelbart kan se, hvem det er til gavn for, siger Marianne Skytte Jakobsen til TV 2 Fyn.

Hun frygter derimod, at det kommer til at gå ud over patienterne og de pårørende.

- Så der er ikke noget, der tyder på, at det skulle gøre noget specielt godt for børnene. Eller at det skulle gøre noget for selve behandlingen, siger hun.

Rigshospitalet er i gang

Ønsket om at centralisere kræftbehandling af børn på Rigshospitalet kommer fra en overlæge på Rigshospitalet, og Rigshospitalets pressechef oplyser i en mail til TV 2 Fyn, at overtagelsen af børnekræftbehandlingen allerede er en del af Rigshospitalets plan for fremtidig brug af en række lokaler, der lige nu står tomme.