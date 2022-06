Våd dag på Fyn: Her er der risiko for skybrud

Årets første sommerdag bliver ikke ligefrem en solrig og varm en af slagsen. Tværtimod.

For selvom vejret fra morgenstunden tager sig flot ud og solen skinner flere steder, så vil det blive en meget våd dag på Fyn.

Ikke mindst på Sydfyn og i det sydfynske øhav.

- Det er en dag, hvor der kan komme byger. Især på den sydlige halvdel af Fyn, og der kan de altså godt lokalt i eftermiddag blive så kraftige, at der er en lille risiko for skybrud, siger TV 2 Vejrets Sebastian Pelt.

Hvis der skal registreres et skybrud kræver det, at der falder minimum 15 millimeters nedbør på en halv time. Det er endnu ikke sket på Fyn i år, men på onsdag er der altså en risiko for, at det sker.

- Tirsdag var der skybrud omkring Århus, og mandag var det et par steder på Sjælland, og det kan godt være, at det i dag bliver på Fyn, at årets første skybrud kommer, fortæller Sebastian Pelt.

- Det kan også godt være, det ikke sker, og så bliver det bare kraftige byger, uden at det officielt er skybrud.

Temperaturen ligger fra morgenstunden mellem fem og otte grader, og vil i løbet af eftermiddagen stige til en 14-15 graders varme. Der vil være lidt sol ind imellem bygerne, men ikke meget. Til gengæld kan man glæde sig over, at det bliver endnu en vindstille dag.

Skybrud er mest almindelige i sommermånederne, og kan ofte give problemer med oversvømmelser. Det var blandt andet tilfældet for Jonas, der fik oversvømmet sin kælder kun et halvt år efter, den var færdig.