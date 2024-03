Vejret på Fyn i dag ser ud til at komme til at ligne vejret i går. For det meste bliver det skyet, og i perioder kan der komme regn, let til frisk vind og temperaturer mellem 6 og 11 grader.

I nat vil temperaturerne komme ned på omkring 4 grader, og nogle steder kan man opleve tåge. Vinden være svag til jævn omkring syd, der i løbet af natten tiltager og bliver jævn til hård mellem vest og sydvest, skriver DMI på deres hjemmeside.