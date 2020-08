Våd onsdag: Risiko for kraftig regn og lokale skybrud

Onsdag bliver en våd fornøjelse. Ifølge DMI vil der være skyer med regn eller byger det meste af dagen med risiko for kraftig regn og lokale skybrud.

TV2's vejrvært Sara Maria Mærkedahl siger dog, at skyerne holder på varmen og temperaturen. Temperaturen vil defor ligge på op mellem 15 og 20 grader med svag til frisk vind.

Mulighed for lidt sol

Om eftermiddagen vil det stille og roligt klare op, og der vil være mulighed for at få solen at se.

Torsdag aften og nat byder igen på regn eller byger flere steder, men sidst på natten klarer det dog lidt op mod sydvest. Temperaturen vil ligge på mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra nordvest, og der kan ved kysterne være hård vind eller kuling.

Lidt bedre de næste dage

Torsdag vil der være perioder med lidt eller nogen sol men også spredte byger. Temperaturerne vil være mellem 17 og 20 grader med jævn til hård vind.

Fredag ser ud til at holde tør først på dagen, men senere kan der komme regn eller byger. Dagen byder på temperature mellem 15 og 18 grader.