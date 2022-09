Våd torsdag: Stort regnvejr på vej mod Fyn

Hvis du var en af de morgenfriske, der var tidligt oppe torsdag morgen, så vil du formentlig have oplevet en rest af den regn, der hang over det meste af Fyn onsdag aften.

I løbet af morgenstunden aftager regnen stille og roligt, og formiddagsvejret vil være tørt men overskyet. Midt på dagen kan der også være mulighed for at få et glimt af solen, hvis man er heldig.

12 timers regnvejr

Er man ikke til regnvejr, så er det til gengæld med at nyde timerne midt på dagen, for i løbet af eftermiddagen trænger der sig et større regnvejrsområde op over Fyn, og det forsvinder ikke igen lige med det samme.

- Så ser vi altså frem mod 12-13 timer, hvor det stort set bliver med regn næsten uafbrudt, i hvert fald hvis prognoserne holder, siger Ellen Nybo, der er meteorolog ved TV2 Vejret.

Fynboerne kan altså se frem til en torsdag aften, der bliver ganske våd, og regnvejret fortsætter i løbet af natten og frem til fredag morgen.

Temperaturen ligger på omkring 18 grader, men kan svinge meget.