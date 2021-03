Vaccinerede kan få et printet coronapas med posten

Fra næste uge vil det også blive muligt for færdigvaccinerede borgere uden Nemid og e-boks at fremvise et gyldigt coronapas.

Det oplyser Sundhedsministeriet til TV 2 Fyn.

- Fra 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccineret, modtage passet med posten, og der vil løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres, lyder det fra ministeriet.

Der etableres desuden en telefonlinje, hvor alle færdigvaccinerede borgere med Nemid har mulighed for at bestille et printet coronapas.

Meldingen kommer efter, at TV 2 Fyn allerede i sidste uge forespurgte om, hvad ikke-digitale borgere skal gøre, når Danmark genåbner og kravet i mange sammenhænge bliver et gyldigt coronapas.

Her var beskeden, at der blev arbejdet på at lave "en let og ubureaukratisk adgang til at dokumentere" til de borgere, der ikke anvender de digitale løsninger.

Krav til test-udbydere

Mange private udbydere af lyntest tilbyder allerede fysisk dokumentation for, at man er blevet testet for coronavirus.

- Men fremover skal det være et krav, skriver Sundhedsministeriet.

Coronapas - sådan skal det virke​​​​​​ Skal vise om borgeren er færdigvaccineret, har været smittet eller testet negativ inden for 72 timer

Både PCR- og antigentest (lyntest) virker

Børn under 15 år er undtaget reglerne om coronapas

Ultimo maj forventes en ny app at blive lanceret. Den skal tage højde for fælles europæiske standarder Kilde: Regeringen/Ritzau

Efter påsken - mere præcist 6. april - indledes næste del af den langsigtede genåbning af landet. Her får blandt andre frisører lov til at genåbne.

Coronapasset bliver et led i denne genåbning. I første omgang er der en række steder, der kun må åbne for folk, der kan fremvise dokumentation på, at de enten er vaccinerede eller er blevet testet negativ maksimalt 72 timer forinden.

Den 21. april åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og caféer med videre, museer, kunsthaller samt biblioteker.

I maj bliver der blandt andet åbnet op for teatre, biografer og indendørs servering på restauranter. Også her bliver det et krav, at man kan fremvise et coronapas for at få adgang.

Mandag viste tal fra Statens Serum Institut, at 691.650 personer havde fået mindst et stik med en vaccine mod covid-19. Det svarer til 11,8 procent af befolkningen.

I alt har 367.547 personer - svarende til 6,3 procent - modtaget begge stik med vaccinen og er derfor færdigvaccinerede.