Vaccineret mod græs: - Jeg har solbriller på indenfor

Hun kender derfor de gode våben for at mindske symptomer i øjne og luftveje, og her i april og maj tager hun øjendråber.

- Jeg kan rigtig godt lide at have solbriller på. Jeg tager medicin og har det med. Jeg kender signalerne. Jeg er lysfølsom, så jeg har helst solbriller på fra det tidlige forår til sidst på sommeren, siger Rikke Molin, der også nogle gange bærer solbriller indendørs.

- På de dårlige dage har jeg dem også på, når jeg sidder inde ved en skærm, fortæller hun.



Underviser børn på græsmark

Rikke Molin er udmærket klar over, at det er en smule spidsfindigt, at hun har valgt jobbet som naturvejleder, når hun er så allergisk, men hun kan sagtens undervise en skoleklasse på en græsmark.

- Så længe jeg ikke skal slå græsset og samle det op bagefter. Det gider jeg ikke, fastslår naturvejlederen.

Hver femte dansker lider af allergier med symptomer i øjnene og luftvejene.