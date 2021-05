Vaccinestop forsinker sidste stik op til fire uger

Og vaccinen kan da også stadig få relevans for den danske befolkning, der ønsker at blive beskyttet mod coronavirus.

Et flertal i Folketinget er mandag blevet enige om, at borgere selv skal have mulighed for frivilligt og gratis at vælge at blive vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen eller AstraZeneca-vaccinen, som også er blevet pillet ud af det danske vaccinationsprogram.

Forventningen er, at man kan begynde den frivillige ordning i maj, siger sundhedsordførerne Per Larsen (K) og Liselott Blixt (DF) efter et møde.