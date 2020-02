Væltet campingvogn spærrede to spor på Lillebæltsbroen

Opdatering Oprydningen er nu overstået, og tre spor er igen farbare på broen.

Et uheld på Ny Lillebæltsbro betød søndag formiddag, at to spor var spærret på broen.

Det var en campingvogn, der væltede på broen, oplyser Fyns Politi på twitter. Der er ikke sket personskade ved uheldet.

Uheldet er sket i retning mod Fyn, og et spor var fortsat farbart på broen.

Vejdirektoratet har siden klokken 9.30 frarådet vindfølsomme køretøjer at krydse broen og gør det fortsat. Vindfølsomme køretøjer tæller biler med campingvogn, lastbiler med ingen eller meget let last, busser og varebiler.

Samme anbefaling gør sig gældende på Storebæltsbroen på den anden side af Fyn.