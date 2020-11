Storebæltsbroen genåbnet i begge retninger efter uheld

Al trafik på Storebæltsbroen i retning mod Fyn var torsdag eftermiddag spærret. Senere blev det trafikken i begge retninger. Det skyldes en væltet påhængsvogn til en varebil.

Det skrev Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på Twitter tidligere på dagen, men nu er Storebæltsbroen igen åben for trafik.

Storebæltsbroen lukket i vestlig retning grundet væltet påhængsvogn. Tidshorisont pt. ukendt. Vh. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) November 19, 2020

- En varebil kom kørende med en mandskabsvogn bagpå. Mandskabsvogne er forholdsvis lette og med store flader, som vinden hurtigt kan få fat på. Det er det, der er sket, siger vagtchefen til Ritzau.

Indledningsvis var det udelukkende sporet i retning mod Fyn, der var lukket. Kort før klokken 16 blev begge spor spærret på grund af oprydning på stedet. En halv time senere var den åbnet igen.

- Vi skulle have noget plads til at arbejde ude på broen, og det krævede, at det andet spor blev lukket, siger vagtchefen.

Sund & Bælt har flere gange i løbet af torsdagen advaret mod at køre med vindfølsomme køretøjer på broen, og den advarsel gælder stadig, selvom der nu er farbart på broen igen. Først i løbet af torsdag aften vetes den kraftige vind at aftage, og indtil da gælder advarslen mod de vindfølsomme køretøjer stadig.

15:42 På Storebælt er der lukket for al biltrafik på grund af uheld. Broen forventes åbnet kl. 16:30. — Sund & Bælt (@sbaelt) November 19, 2020

