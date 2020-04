Vær med: Dine corona-aktiviteter skal kortlægges

Forskere fra SDU's Institut for Idræt og Biomekanik er i gang med at forberede en lynundersøgelse. Undersøgelsen skal i påsken kortlægge og analysere danskernes bevægelsesadfærd under corona-nedlukningen.

Og du kan være med til at give undersøgelsen kraft.

Med et fokus på om danskerne opretholder deres bevægelsesvaner eller eventuelt finder nye måder at holde sig fysisk aktive, vil forskere fra Sydansk Unversitet nemlig undersøge danskernes bevægelsesadfærd under corona-nedlukningen.

Projektet har fået titlen "Bevægelse i krise?" og skal undersøge spørgsmålet, om vi danskere får rørt os under nedlukningen når arbejdspladsen, klubben og fitnesscentret er aflåst.

Nedlukningen af Danmark er en helt særlig situation, og mange danskeres hverdag er forandret. Før indeholdt hverdagen måske en cykeltur til arbejde eller sport.

Men hvad indeholder hverdagen i disse uger?

Så hvis vi holder os aktive, hvordan bærer vi os så ad med det? Sker de daglige aktiviteter gennem nye bevægelsesfællesskaber i familien eller er der opstået en større opmærksomhed på vigtigheden af at få sig rørt, spørger forkerne på SDU.

Bevægelse kan også være aktiviteter i haven. Foto: SDU

- Det bliver virkelig spændende at undersøge, om danskerne har fundet nye måder at bevæge sig på i denne tid, og om der måske er opstået nye bevægelsesvaner, vi ønsker at fortsætte med, når vi får hverdagen tilbage, siger adjunkt og initiativtager Charlotte Pawlowski i en pressemeddelelse.

Det sker via Facebook

Alle der er 15 år eller ældre kan deltage i undersøgelsen, og den består af en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes og deles via Facebook.

Derudover vil der også blive foretaget videointerviews af en række forældre med børn i alderen 7-15 år.

Forskerne håber, at undersøgelsen kan bidrage med konkret viden om - samt anbefalinger og inspiration til - opretholdelse af fysisk form, når mennesker oplever en drastisk forandring i hverdagen.

Undersøgelsen løber henover påsken og gennemføres af forskere fra Forskningsenheden Active Living ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

Sådan deltager du

Meget snart - formentlig senere fredag - vil der på institutets side på Facebook komme et opslag om, hvordan man deltager.