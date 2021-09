Vær med! Du kan vælge, hvad kommunalvalget i din kommune skal handle om

- Der skal mere personale på kommunens plejehjem!

- Der skal flere børnefamilier til byen!

- Bedre forhold for børnene i institutionerne!

De fleste har som fynboerne, der står bag meldingerne her, en mening om, hvad politikerne i deres kommune skal debattere frem til kommunalvalget den 16. november i år. Dem har TV 2 Fyn i samarbejde med Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis sat sig for at indsamle for at sætte et udvalg af fynboernes sager og emner på dagsordenen inden valget.

Esben Seerup, direktør for TV 2 Fyn, mener det er afgørende, at fynboerne bliver hørt og får indflydelse på, hvilke sager de regionale og lokale medier dækker i valgkampen.

- Demokrati er for de aktive. Derfor hedder TV 2 Fyns valgkampagne i år også “Vær med”. Fynboernes bidrag bliver bærende for både journalistikken og for debatterne hos os, siger han.