Værst på Fyn – så mange kan ikke oplade deres bil nær hjemmet

Bor du et sted, hvor du ikke kan opsætte en ladestander til at tanke strøm på din elbil, så er du langt fra alene.

Ifølge Danmarks Statistik bor mere end hver tredje dansker i enten etagebolig eller rækkehus uden mulighed for at opsætte egen ladeboks og dermed have nem og billig adgang til opladning inden for 250 meter.

Og værst står det faktisk til på Fyn, ifølge bilejernes organisation, FDM.

På Fyn er det således 69 procent af elbilsejerne i ovenstående boligtyper, der ikke har en offentlig tilgængelig ladestander indenfor 250 meter, oplyser FDM. På landsplan er tallet 53 procent



- Bor man, som en tredjedel af danskerne gør, uden mulighed for at opsætte egen lader, kan det gøre det mere besværligt og ikke mindst dyrere at skifte til elbil. At kunne lade sin elbil i nærheden af sin bolig bør være en naturlig ret i et grønt samfund. Derfor foreslår FDM, at danskerne skal have samme laderet, som nordmændene har, siger adm. direktør i FDM Stina Glavind.