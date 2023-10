Værste stormflod i 119 år: Så høj blev vandstanden på Fyn

Det blev den værste stormflod i 119 år, der i går og i nat ramte Syd- og Vestfyn.

Der, hvor det gik værst til, var i Faaborg. Her målte TV 2 Vejret 205 centimeter over normalen. Næsten lige så højt stod vandet i Assens, hvor det målte 202 centimeter over normalen, og i Bagenkop og Svendborg blev der målt vandstande på henholdsvis 186 og 141 centimeter over normalen.

Det gør den til den værste stormflod i Danmark siden 1904, hvor vandstanden blev målt til 236 centimeter. På TV 2 Vejret er der ingen tidligere målinger på Fyn, der har været værre end nattens målinger.

- Det er måske aldrig observeret værre på Fyn. Det betyder dog ikke, at det aldrig har været værre, fortæller meteorolog og vært på TV 2 Vejret Jens Ringgaard.

- Der er ingen tvivl om, at det har været meget voldsomt. Jeg har været meteorolog siden 1999, og det er det vildeste vejr, jeg har oplevet, siger han.