Værtshus åbnede for en morgenbajer: - Vi har savnet alle vores gæster

Budt velkommen af flagallé

I Middelfart blev der fra morgenstunden sat flagallé op i gaderne.



Genåbningsdagen skulle fejres ,og ligesom hos Pia Jørgensen i Svendborg, var der åbenlys glæde og lettelse hos Lotte Rasmussen, som ejer Guldkroen på Torvet.

- Det er dejligt, men det er med sommerfugle i maven.

- Vi har haft lukket så længe, at man kan ligge derhjemme og tænke på om vi overhovedet kan skænke en fadøl.

- Men selvfølgelig kan vi det, siger Lotte Rasmussen med et stort smil bag det gennemsigtede visir.

Hun fortæller, at kravet om bordbestilling er noget "rod".

- Vi er et værtshus samtidig med, at vi er en restaurant. Spisende er okay, men dem der kommer ind for at få en øl eller bare en dansk vand, at de skal bestille før de kommer, det synes vi er lidt rodet og uoverskueligt.

- Men vi skal nok gøre det, siger hun.

Lotte Rasmussen forventer, at genåbningensdagen bliver travl. Guldkroen har fuldt booket for spisende gæster.

- Hvis vi havde haft bedre vejr ville vi nok få endnu mere travlt. Der er faktisk helt booket i madafdelingen, så det skal nok blive godt, siger en forventningsfuld Lotte Rasmussen.

Hun tilføjer, at hun glæder sig til at se stamgæsterne igen, få sig snak om, hvordan det går, men også, at der igen kommer omsætning i kroen.

- Mange af dem har vi ikke set i flere måneder, så det er jo ... det er underligt.

- Det bliver selvfølgelig også rart at se lidt penge.