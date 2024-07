Juli måned har indtil videre budt på en masse regn og temperaturer, der ikke har været særlig sommerlige.

Det har blandt andet kunnet mærkes på salget ved Langesø Vaffelhus.

Men mandag tittede solen alligevel frem, og det har fået folk til at bevæge sig ud for at nyde et glimt af sommervejret.

2024 har haft den vådeste start på sommeren i 17 år.

Der er faldet 60 procent mere nedbør i år, end der normalt gør på denne tid af sommeren.