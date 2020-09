Valg: Kirker vil tage mere lokalt ansvar

Kurt Pedersens sorte labrador Tess spurter rundt på det grønne græs. Der er nemlig plads til at strække ud og højt til loftet her i Veflinge Kirkeskov for både kældedyr, børn og voksne.

- Kirken her er begyndt at engagere sig i lokalsamfundet. For eksempel har de bygget shelters og en bålhytte i skoven. Det er fantastisk. Det er simpelthen så lækkert for byen, slår Kurt Pedersen fast.

Kirkeskoven er anlagt lige ved siden af af byens klassiske, hvide landsbykirke, og den er det seneste skud på stammen af det, der vokser ud af menighedsrådets arbejde i Veflinge Kirke.

I Veflinge er menighedsrådet ikke alene om at satse på andet og mere end gudstjeneste om søndagen og andre arrangementer inden for kirkens mure. Fyens Stift oplyser, at de oplever, at fynske menighedsråd i stigende grad tager et medansvar for lokalsamfundet.

Kirke under åben himmel

Her i Veflinge gør de det med skoven med shelters, blomstereng og æbletræer for bare at nævne lidt af det, der gemmer sig i den nye skov, der har til gode at vokse sig stor.

I Håstrup på Sydfyn har menighedsrådet anlagt sansehaven Lutherlunden, og på Langeland samarbejder kirken med de lokale foreninger om fælles aktiviteter. For blot at nævne en flok tiltag.

I Veflinge har Kurt Pedersen og mange andre taget skoven i brug. Og det glæder Doris Krarup Mogensen, formand for Veflinge Kirkes menighedsråd.

- Her kommer både hundeluftere, forældre, der skal lære børnene at cykle og andre. For os, er det vigtigt, at vi er synlige i lokalsamfundet. Vi vil være en del af det sociale fællesskab, og vi vil bidrage til, at der kan ske noget andet. Vi har snakket meget om, hvordan vi ikke bare bliver en kirke, der ligger på en høj bakke, siger hun.

Fakta FAKTA Den 15. september er der valg til dit lokale menighedsråd. Du kan stemme, stille op eller gøre begge dele ved at møde op i kirken på dagen.

Rådet nedsættes efter en skriftlig afstemning.

Der er kampvalg, når flere lister stiller op. Valghandlingen er anderledes i år, så den minder mere om andet foreningsarbejde. Den ændring er sket i erkendelse af, at der generelt ikke var kandidater nok til kampvalg.

Du sidder 4 år som medlem af rådet, og du arbejder blandt andet med: Ansættelse af præst.

Du har ansvar for kirkens budget.

Du kan være med til at sætte en renovering af kirken eller andet i gang, beslutte indkøb af ny kunst, arrangere spagettigudstjenester og andre sociale arrangementer. Kilde: Landsforeningen af menighedsråd.

Det skal være liv i skoven. Og det er kirken med til at sørge for.

- Vi kan lave nogle alternative gudstjenester herude. Vi har også brugt bålhytten til at holde menighedsrådsmøde og vi har holdt sankt hans aften med bål herude, siger Doris Krarup Mogensen.

Affald og gudstjeneste

Skoven er på den måde også en forlængelse af kirkerummet.

- Den har gjort os synlige i lokalsamfundet. Vi er små, så vi er nødt til at arbejde sammen alle, og det gør vi med lokalrådet, idrætsforeninger og andre foreninger, der ligger her. Vi har også holdt en affaldsgudstjeneste, hvor vi gik ud og samlede affald, forklarer Doris Krarup Mogensen.

Kurt Pedersen er på vej hjem med sin hund. Han oplever, at både børn, voksne og hundeluftere bruger skoven - især om sommeren. Og han sætter pris på, at kirken tænker på lokalsamfundet.

Det får ham dog ikke til at kandidere til en plads i menighedsrådet ved valget på tirsdag den 15. september.

Doris Krarup Mogense havde ellers ikke noget imod, at der kom lidt flere kandidater, selv har hun planer om at stille op igen.