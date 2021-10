Valgforbund på Fyn: Hold øje med hvem der er gift med hvem

Hvis ikke de har en jordisk chance for at blive valgt ind, er de særligt attraktive for de store partier at få med i et valgforbund. For så går deres stemmer jo automatisk videre til de partier, der får flere stemmer.

Det er altså værd at have øjnene åbne, når man stemmer på et lille parti. Hvis partiet ikke kommer ind, er stemmerne spildt, hvis det er i valgforbund risikerer vælgeren, at stemmerne går til et større parti, som man måske ikke ønsker at stemme på.