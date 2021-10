Valgforbund skaber ulighed: De bør afskaffes helt, mener forsker

Det skyldes, at partierne i kommunerne indgår i forskellige valgforbund. Valgforbund blev indført i 1925 og betyder, at hvis et parti ikke får stemmer nok til at blive valgt ind, så overgår stemmerne til et parti, de er i valgforbund med. På den måde undgår man stemmespild.

Men ifølge Ulrik Kjær, der er kommunalforsker ved SDU, er der konsekvenser ved systemet.

- Valgforbund er egentlig lavet til de små partier, men bliver også brugt til de store partier, og det skaber en ulighed som for eksempel den på Nordfyn sidste gang, siger han

Vælgerne skal være opmærksomme

Ved valget i 2017 fik Venstre 40 procent af stemmerne i Nordfyns Kommune, men endte med et flertal på 13 ud af 25 mandater i kommunalbestyrelsen, da Radikale Venstre og Liberal Alliance, som Venstre var i valgforbund med, ikke kom ind.

Udover at skabe ulighed i mandatfordelingen, så mener Ulrik Kjær også at valgforbundssystemet kræver, at vælgerne er ekstra opmærksomme.

- Én af de ting jeg hæfter mig ved er, at valgforbundene ikke står på stemmesedlerne, så derfor vil der være en række vælgere, som ikke er klar over, hvilket valgforbund, det parti, de stemmer på, er med i, og dermed heller ikke klar over, at de faktisk kan være med til at levere stemmer til et parti, de politisk ikke bryder sig så meget om, forklarer kommunalforskeren.