Vandet smadrede Anders’ hus – nu vil politikere bygge millionprojekt rundt om hjørnet

Her ser borgmesteren hellere en plan fra Christiansborg for at beskytte de ældre byggerier.

- Jeg synes jo egentlig, at vi selv har tænkt os om ved at bygge i en kote, der er høj, så vi fremtidssikrer. Jeg vil hellere have, at Christiansborg bruger deres kræfter på at give os de muligheder, der skal til for, at vi kan holde vand væk, siger Kasper Ejsing Olesen(S).

Et ønske som bliver delt i Assens.

- Det har vi jo tilfælles med alle mulige andre danske byer, siger Søren Steen Andersen(V).

Nervøs for vinteren

På den anden side af havnen håber sommerhusejer Anders Møller Jensen, at lang tids arbejde snart ender ud i bedre beskyttelse mod vandet ved næsset.

- Vi håber jo stadig, at staten vil give et tilskud af den pulje, de har afsat. Det er kommunen i gang med at søge. Kommunen bliver part i det, og vi bliver part i det, og vi (husejere, red.) kommer til at betale pænt beløb. Det er der ikke tvivl om, siger Anders Møller Jensen.

Han er nervøs for månederne, der venter.

- Vi frygter måske lidt den kommende vinter, fordi der har vi ikke nogen sikring. Og så håber vi meget på, at planen holder, så vi kan få en sikring i foråret.