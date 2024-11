Vandkaos truer: Politiker kalder på vandalliance mod klimatruslen

Det gav store skader på den vestfynske kyst, da stormfloden ramte Fyn i oktober sidste år.

Omkring julen 2023 var den gal igen, da stormen Pia ramte Danmark. Her var det de østvendte kyster, der blev ramt af højvande.

Netop den slags hændelser vil det fynske folketingsmedlem Lasse Haugaard Pedersen (S) have sine kolleger på Christiansborg til at hjælpe de udsatte kommuner med at sikre sig imod.

- Vi har 8750 kilometer kyststrækning i Danmark, og vi bliver nødt til at indse, at vi skal starte ud nogle af de steder, hvor der er udfordringer, og hvor flest er berørt af det, siger Lasse Haugaard Pedersen fra Socialdemokratiet.

Vil give penge og fjerne benspænd

Den fynske socialdemokrat, som netop er kommet i folketinget som afløser for Dan Jørgensen, har skrevet til sine fynske folketingskolleger, og inviteret dem med på en tur til Kerteminde, hvor de kan se, hvad udfordringerne er.

Lasse Haugaard Pedersen håber, at de kan lave en fælles vandalliance, der vil være med til at hjælpe kommunerne med både økonomi og eventuelle juridiske benspænd.

- Først og fremmest handler det om at grave os ned i dagsordenen og skabe en tæt dialog med vores fynske bagland. Det handler om økonomi og ressourcer, men det handler også om juridiske benspænd, som kan stå i vejen for løsninger, siger han.

I en ny rapport om fremtidens klima, som SDU og DTU har lavet, er Kerteminde et af de eksempler, som skal vise fremtidens udfordringer.

Rapporten viser, at 3.000 borgere i Kerteminde står til at miste deres hjem, hvis der ikke i tide findes en løsning. I værste tilfælde vil omkring 40 procent af byens boliger oversvømmes, mens mere end hver anden erhvervsbygning rammes.

Det kan have både menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Begejstring for initiativ

Og Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S), er da også begejstret for initiativet fra sin partifælle på Christiansborg.

- Det er rart at nogen tager det på sig, for det har jeg råbt op om i mange år, siger Kasper Ejsing Olesen (S).

Kasper Ejsing Olesen (S) mener, at en af udfordringerne er, at kommunerne bliver ramt af den såkaldte anlægsramme, når de laver kyst- og klimasikring. Hans pointe er, at kystsikringen trækker for store summer penge væk fra vedligehold og byggeri andre steder i kommunen, når kommunen kun må bruge en vis sum penge alt i alt på den såkaldte anlægsramme.

Derfor ser han gerne, at staten i højere grad er med til at finansiere løsningerne sammen med kommuner og grundejere.

- Det store fællesskab skal være med til at betale, fordi vi også har nogle interesser i det, og jeg ser gerne, at vi får en forhøjet anlægsramme, de år, hvor vi laver projekterne, siger Kasper Ejsing Olesen (S).

På linje med forsvar og velfærd

På Christiansborg mener Lasse Haugaard Pedersen, at statens bidrag til klima- og kystsikring bør opprioriteres.

- Vi bliver nødt til at indse, at der kommer nogle store regninger for fremtidens Danmark. Vi skal har større udgifter til velfærd og forsvar, og jeg mener, at vi skal prioritere klimasikring og kystsikring på linje med de udgifter, siger Lasse Haugaard Pedersen (S).

Lasse Haugaard Pedersens invitation til de fynske folketingsmedlemmer er et besøg i Kerteminde Kommune den 2. december, hvor Kasper Ejsing Olesen vil fortælle om kommunens udfordringer.