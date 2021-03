Vandringer i påsken: Natur er medicin mod stress

- Schyhhh, Preben. Stille! Det hedder jo stillevandring.

Læs også Her kan du spille minigolf gratis i påsken

Emil Sanderhoff tysser på sin vandremakker Preben Dahl i det første af tre naturprogrammer, der sendes på TV 2 Fyn. De to er taget til Fjellebro Skov på Midtfyn, og det er der en god grund til.

- Hver dag er der 35.000 danskere, der har stress. Det kan man gøre noget ved, hvis man bruger naturen. Og det at gå stille gennem skoven kan være en del af det, siger Emil Sanderhoff, der er naturformidler på Naturama i Svendborg.

Han har tidligere under corona-perioden har været med til at give fynboerne vandretips i deres eget område på TV 2 Fyn.

Emil går i dybden med sine anti-stress-tips i løbet af en tur rundt i skoven. Her møder de to også den lokale kunstner og ornitolog Lars Abrahamsen, der viser dem en rede med to havørne.

- Jeg har fulgt ørnene i flere år. Sidste år var først gange de fik unger på vingerne. To styk, afslører Lars Abrahamsen.

To havørne sidder i nabotræet til deres rede, der ligger i en skov på Midtfyn. Foto: Morten Albek

I tre nye programmer vandrer Emil Sanderhoff og TV 2 Fyns reporter Preben Dahl ikke blot ud i Fjellerup Skov. Turen går også til området ved det nedlagte færgeleje på Knudshoved ved Nyborg, der byder på både kyst, skov og en madmæssig oplevelse.

- Emil er ikke den mest tålmodige griller, der findes. Det siger han selv, og det er rigtigt. Derfor lærer jeg ham i det program, hvordan man sætter turbo på grilning af en pølse. I dette tilfælde en sønderjysk kålpølse, som de færreste tænker på at grille. Det er sådan set nemt nok, man skærer den bare seks-otte steder med sin dolk. Når den så kommer over bålet, åbner den sig mere og tager derfor hurtigere imod varmen, afslører Preben Dahl.

I det tredje og sidste program har Emil Sanderhoff lånt sig frem til en gummibåd. Den bliver brugt til en tur på Odense Å.

- Åen er 54 kilometer lang, og man må godt ro på dele af den. Men det er der bare ikke mange, der ved og gør, siger Emil Sanderhoff, for hvem turen på åen også er den første gang.

- Jeg skal helt sikkert have mine børn med på tur en dag. Det er jo fantastisk, siger han begejstret.

Emil Sanderhoff er gået på jagt efter odderen, der - måske - lever langs Odense Å. Han har inviteret Preben Dahl med på turen. Foto: Morten Albek