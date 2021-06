Vandværker efter giftfund: Beskyt vigtige boringer

- Og det kan også være, at der ikke skal placeres et sommerhusområde oven på magasinet, hvis der ikke kommer et sprøjteforbud på plads, siger han.

Ifølge ham er det især vigtigt at beskytte boringer på små øer, som ofte kun har en enkelt kilde, samt at passe bedre på ved de boringer, der sikrer drikkevand til de største byer.

Udmeldingen kommer, efter at Jyllands-Posten har kunnet berette, at andelen af sprøjtemidler, der bliver opdaget, er stigende.

Ud af 572 vandboringer er der konstateret pesticidrester i 57,9 procent i årets fire første måneder. Det viser målinger for indholdet af pesticidrester i aktive vandværksboringer på landsplan, som Danmarks Naturfredningsforening har fået et udtræk af.

I 2016 var andelen til sammenligning 25,2 procent. Her skal det dog oplyses, at vandværkerne siden sommeren 2018 er blevet pålagt at udvide overvågningen for indhold af pesticidrester.