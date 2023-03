Vandvidskørsel fører til "vanvittigt" antal beslaglæggelser

Ikke bange for at stramme

Hos det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S), skaber de nye tal også både glæde og reflektion.

- Det er nogle vilde tal, lyder det først og fremmest fra Bjørn Brandenborg.



Han er glad for, at lovgivningen ser ud til at virke og fjerner biler fra vejene, som "folk bruger til at køre vanvittigt og hensynsløst i."

- På den anden side, så er jeg også lidt bekymret over, at tallet er så højt, siger socialdemokraten.

Noget der får ham til at følge Anette Vestergaards råd om at se nærmere på lovgivningen.

- Vi kommer til at overveje, om der er brug for at tage flere initiativer i brug i værktøjskassen, og jeg vil bare sige helt klart, at vi kommer ikke til at være bange for at bruge flere initiativer, hvis det er det, der skal til, lyder det fra Bjørn Brandenborg.

